الدوادمي 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسنظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدوادمي أمس، الدورة الرمضانية الثالثة عشرة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم لهذا العام، عن بُعد ، وتستمر الدورة حتى الخامس والعشرين من شهر رمضان.وتهدف الدورة إلى نشر تعليم كتاب الله عز وجل وتعليم التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم لمن يجد صعوبة في تلاوته وأحكام تجويده إلى جانب غرس حب القران في نفوس الدارسين وتعريفهم بعظمته وتعاليمه وآدابه.وتقام الدورة بعد صلاة العصر ويُمنح المنتظمون في الدورة شهادة انتظام وحدد للدراسين خمسة أجزاء بحد أقصى يختارونها لتصحيح التلاوة فيها.وتأتي الدورة في إطار جهود الجمعية في مواصلة رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه في شهر رمضان الكريم.// انتهى //04:05ت م0230