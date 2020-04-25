أديس أبابا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم عن قلقه البالغ من عودة ظهور الجراد الصحراوي واجتياحه المتواصل الذي يؤثر على العديد من بلدان القارة.وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن ظهور الجراد مجدداً يُشكل تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي والاقتصادي.الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة " فاو"، تقدر أعداد الجراد بما يقارب 360 مليار، وهو ما يضع القارة الإفريقية أمام أسوأ موجة جراد منذ سنة 1989.// انتهى //04:47ت م0232