الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعه عبر التواصل المرئي يوم الخميس الماضي ، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور أعضاء المجلس ورئيس الهيئة.وناقش خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد الحساب الختامي وتقرير المحاسب الخارجي للعام المالي 2018م، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة واعتماد الخطة الاستراتيجية لعام 2020م.// انتهى //06:18ت م0002