الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى التهاني من رئيسي فلسطين وتونس.حزمة إجراءات للحد من تداعيات «كورونا» على القطاع الخاص.القيادة الحكيمة أثبتت للعالم دور المملكة القيادي والسبّاق.الداخلية توضح تفاصيل مبادرة «عودة».. والبصمة شرط أساسي.تحالف دعم الشرعية يمدد وقف إطلاق النار في اليمن.أمير المدينة المنورة ونائبه يهنئان القيادة بشهر رمضان.عمل كبير تبذله الجهات كافة لخدمة المواطنين والمقيمين.أمير الشرقية ونائبه: توجيهات القيادة منهج عمل نسير عليه.«كورونا» يهدد 75 مليون وظيفة بالعالم.. و10 % من الناتج الدولي.التدخلات العلاجية المبكرة تقفز بحالات التعافي لأكثر من 2000 حالة.عمليات التعقيم والتطهير.. السلاح الأول لمحاربة «كورونا» بيئياً.إمام الحرم المكي: في جائحة كورونا دروس وعبر ما كنا لنتعلمها.د. البدير: كورونا ما هي إلاّ نازلة ثم زائلة.وفـيات كورونــا تتجــاوز الـ 190 ألفــاً في العالــم.انقسام حاد في باكستان بشأن صلاة الجماعة.// يتبع //07:49ت م0005