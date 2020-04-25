وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ويستـمر العمـل) : منذ الإفصاح أواخر العام الماضي عن استضافة المملكة فعاليات قمة مجموعة العشرين، والتخطيط والعمل يجريان على قدم وساق، لترؤس القمة المقبلة، والتي اتخذت من موضوع «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» عنوانًا لها، فالاستعدادات الإعلامية والبحثية وحتى المجتمعية جرى التحضير لها مبكرًا، لتبدو المملكة في مظهرها الحضاريّ المعتاد، هذا كله قبل أن يعصف الظرف الاستثنائي العالمي، بل ويزلزل مخططات أعتى دول العالم ومنظماته، وتتزامن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مع عام استثنائي على الجميع بما فيهم دول المجموعة، ما يعزز أولوية قضية الحلول الاقتصادية والصحية واغتنام الفرص وإتاحتها للجميع، ومسألة المرونة والتعاطي مع المتغيرات أولاً بأول.وبينت أن الأسبوع المنصرم شهد جهوداً استثنائية فيما يتعلق بملف قمة العشرين، ما يثبت أن الملف على قمة أولويات المملكة بالرغم من فداحة الأزمة العالمية وتداعياتها على مختلف الدول، إذ عُقد عدد من الاجتماعات الافتراضية بين وزراء الزراعة والسياحة والعمل والصحة، الأمر الذي يعكس مدى التزام الدول حتى في أحلك الظروف، بتحقيق الاستفادة المرجوة من قمة العشرين بل واستغلالها في صالح تخطي الوضع الراهن والحد من تأثيراته المتشعبة، فلا يمكن تجاهل ما للجائحة من ظلال قاتمة تلقي بها على اقتصاديات الدول الكبرى والنامية على حد سواء ما يعزز من أهمية الحراك الدبلوماسي العالمي واستئناف الأعمال الدولية بالقدر الذي يتيح للجميع تواصلاً فعالاً يُسفر عن خروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة.وأكدت أن المملكة باتت خلية عمل كبرى منذ بدء الأزمة، فبالتوازي مع الجهود الداخلية للحفاظ على الاستقرار والحد من انتشار العدوى وتوفير الالتزامات الأساسية للمواطنين، تضطلع المملكة بدورها الدولي بالكفاءة والفاعلية ذاتها، فلا يعطلها دور عن آخر، بل يجري العمل اليومي بانسجام منقطع النظير لتحقيق الأهداف المنشودة بالرغم مما يعتري العالم من تخبط وعدم استقرار ناتج عن الظرف الصحي، وصعوبة التنبؤ بما تحمله الفترات المقبلة من ضغوط اجتماعية واقتصادية على الشعوب، فلا يبقى سوى الأداء الحكومي المنضبط كمنقذ أخير من براثن الأزمة.// يتبع //07:52ت م0006