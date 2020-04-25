وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (ثروتنا المعدنية والفرص الواعدة ) : في عام 1425، صدر نظام الاستثمار التعديني، الذي منح الوزارة المختصة حق منح أنواع عدة من رخص الاستثمار التعديني، تشمل الاستطلاع والاستغلال، ويشمل الاستغلال أعمالا مثل التعدين، وبناء منجم. ظل هذا النظام دون تفعيل واسع النطاق، حتى جاءت رؤية المملكة 2030، التي وضعت التحول الاقتصادي المعتمد على النفط، إلى اقتصاد متنوع، لذا تم تطوير قطاعات كانت شبه معطلة، من بينها السياحة والتعدين، الذي بدأ يحظى باهتمام بالغ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - رعاه الله - ومتابعة وإشراف ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي عمل على تطوير خطط شاملة لتطوير واستثمار الثروات المعدنية، ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة، ويزيد إسهاماته في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف وتنمية القدرات البشرية، وذلك بوضع مستهدفات لرفع إسهام القطاع في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 74 مليارا، وخفض قيمة صافي الواردات بمبلغ عشرة مليارات دولار، مع زيادة الإيرادات الحكومية السنوية 2.9 مليار دولار وتوليد 265 ألف وظيفة جديدة، من بينها 40 ألف وظيفة جديدة في المناطق النائية. وتحقيقا لهذه المستهدفات، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 168 في عام 1439، على الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، تضمنت 42 مبادرة، شملت الاستطلاع، والاستكشاف، وتطوير المناجم، وشملت أيضا الصناعات الوسيطة مثل المعالجة والصهر، حتى الصناعات التحويلية للمنتجات شبه النهائية مثل صفائح الألمنيوم والحديد، والمنتجات النهائية مثل الكابلات والأنابيب والحديد المسلح. كما تم إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة مختصة بهذا، سميت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بعدما كان هذا القطاع منضما لقطاع الطاقة.ورأت أن تنفيذا لكل هذه الجهود الكبيرة وتحقيقا للمستهدفات والخطط الاستراتيجية، أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، سبعة قرارات، وصفت بأنها الأكبر في عملية تخصيص مواقع الاحتياطي التعديني، وشملت 54 موقعا بمساحة أربعة آلاف كيلو متر مربع، توزعت في مناطق عدة، شملت مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، حائل، ونجران، كما شملت تنوعا واسعا في العناصر المعدنية، بأكثر من عشرة عناصر معدنية مهمة للغاية في الصناعات العالمية اليوم وتشكل نسبة مهمة جدا من الطلب العالمي، وهذه المعادن الذهب، والنحاس، والعناصر الأرضية النادرة، والفضة، والزنك، والرصاص، والحديد، والكوارتز، والقصدير، والموليبيدنيوم.وبينت أن هذه القرارات التي أصدرها وزير الصناعة والثروة المعدنية، تأتي متوازية مع جهود وزارة الاستثمار التي تعمل على جذب الاستثمارات العالمية، من خلال عرض الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات التعدين، كما تعرض مشاريع، وفي المقابل تعمل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على مبادرة الاستكشاف المسرع ودعم المستثمرين للبدء في أعمال الاستكشاف التفصيلي للمكامن التعدينية ورسم الخرائط الدقيقة، وإجراء المسوحات الجيوفيزيائية الأرضية والجيوكيميائية التفصيلية، وحفر خنادق الاستكشاف، والحفر تحت السطحي لاختبار امتدادات الأجسام المتمعدنة، ومن ثم عمل نمذجة لها وحساب المصادر المتمعدنة لكل مكمن وموقع ليتم لاحقا طرح هذه المواقع فرصا استثمارية، وهكذا تتكامل الجهود من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ينظر الشعب السعودي من خلالها إلى المستقبل بتفاؤل في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //08:02ت م0009