القاهرة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 201 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا،لافتة إلى وفاة 7 حالات.واهتمت صحف السبت باحتفال مصر بذكرى تحرير سيناء والتي تحل في مثل هذا اليوم من كل عام والذي استردت فيه أرضها بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها.وأنبأت عن تجاوز وفيات فيروس كورونا حاجز 190 ألف وفاة على مستوى العالم، واتجاه العديد من الدول لتخفيف إجراءاتها المتشددة ضد الفيروس.وتحدثت صحف القاهرة عن القلق الدولي من تحول ليبيا إلى حقل تجارب لأسلحة جديدة، والخلافات التي تفجرت حول عملية "انتقاء" من جانب المجلس الأوروبي حول قرار توريد الأسلحة لليبيا.// انتهى//09:17ت م0010