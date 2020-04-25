بيروت 2 رمضان 1441 هـ الموافق 25 ابريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالهجوم الحاد الذي شنه رئيس الوزراء حسان دياب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة متهما إياه بشكل مباشر بالتسبب بالأزمة المالية التي تعصف بالبلاد مما استدعى إصدار مواقف حادة من قبل فرقاء سياسيين تنذر بتصعيد حاد ستشهده الساحة السياسية في الأيام المقبلة.وتطرقت إلى تحذير وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي خلال محادثات أجرياها أمس من أن ضم إسرائيل عدة أراض من الضفة الغربية سيقتل حل الدولتين ويقوض عملية السلام.وأشارت صحف السبت إلى قرار التحالف العربي في اليمن أمس تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد لمدة شهر.وأخبرت عن تحذير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمس إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية واصفين ذلك بأنه انتهاك للقوانين الدولية ويتسبب في القضاء على حل الدولتين.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس أن إطلاق إيران قمرا اصطناعيا عسكريا مقلق جدا معتبرة أن برنامج طهران البالستي يشكل تهديدا للأمن الإقليمي.// انتهى //11:38ت م0020