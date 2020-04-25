إسلام آباد 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في باكستان.واهتمت باستمرار الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الصين لباكستان في التغلب على جائحة كورونا.ونشرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وافق على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن دعم باكستان بأجهزة التنفس الاصطناعي لمساعدتها في علاج المصابين بفيروس كورونا.وتناقلت تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية الذي أشار إلى إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 200 ألف حالة بحلول منتصف شهر يوليو المقبل.وتناقلت في الشأن الأفغاني رفض حركة طالبان دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، بسبب اعتقاد الحركة بأن الهدنة غير منطقية.وأشارت إلى إعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس عن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، لليوم التاسع على التوالي.// انتهى //11:42ت م0022