الخرطوم 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اتهام رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان أمس أحزابا سياسية بتشكيل خلايا داخل المنظومة العسكرية بالبلاد.ونشرت الصحف إعلان وزارة الصحة السودانية أمس، عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متضمنة وفاتين،لترتفع حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 174 حالة.وسلطت الضوء على استعادة الجيش اليمني أمس مواقع من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي رغوان ومجزر شمال غرب محافظة مأرب شرق البلاد.ونقلت صحف السبت عن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي خطوة إسرائيلية باتجاه ضم أراض محتلة هو خرق واضح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.ولفتت الانتباه إلى أن البرلمان العراقي سيعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي نهاية الشهر الجاري، بعد خلافات بين الكتل السياسية حول أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.// انتهى //11:50ت م0024