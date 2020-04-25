الباحة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة أمس, 389 جولة رقابية وتفتيشية, وذلك ضمن جولاتها الرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية، للتأكد من تطبيقها الإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات والقرارات النظامية.وأوضحت أمانة الباحة، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن تحرير مخالفات لـ 23 محلاً تجارياً، تضمنت فرض غرامات مالية، وإنذارات باتخاذ إجراءات أكثر في حق المخالفين متى استمروا بالتقصير.// انتهى //12:00ت م0025