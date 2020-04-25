المدينة المنورة 2 رمضان 1441هـ الموافق 25 إبريل 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم .// انتهى //12:01ت م0026