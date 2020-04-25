عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/9/2 هـ الموافق 2020/04/25 م واس
المدينة المنورة 2 رمضان 1441هـ الموافق 25 إبريل 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع – ينبع ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم .
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