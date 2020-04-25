بيروت 2 رمضان 1441 هـ الموافق 25 ابريل 2020 م واسبحث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليبي لازاريني مع القيادة الفلسطينية في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت اليوم ،الأوضاع المعيشية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان .وأكدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ، أن لازاريني اطلع من القيادة الفلسطينية على الظروف العامة داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ووعد بأنّه سيبذل الجهد ويكثف إتصالاته مع الدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم للإسراع في برنامج الإغاثة الفورية والرعاية الواجبة للحياة اللائقة والكريمة للاجئين الفلسطينيين.// انتهى //12:07ت م0027