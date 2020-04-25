تونس 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم مستجدات الوضع الوبائي في تونس في ظل انخفاض لعدد الإصابات الجديدة اليومية واستقرار عدد الوفيات ،وتحدثت عن بدء عدد من القطاعات استعدادها للخروج من فترة الحجر الصحي الشامل بالبلاد التي استمرت خمسة أسابيع ومن المقرر انتهاءها الأسبوع القادم وسط غياب عن أنباء حول إمكانية تمديدها .وتطرقت إلى مشروع قرار قدمته تونس بالاشتراك مع فرنسا لمجلس الامن الدولي لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، ومن المنتظر أن يتم بحثه من قبل المجموعة الدولية في غضون أسبوع ،ورأت أن هذا القرار سيمثل هو أول امتحان حقيقي للديبلوماسية التونسية في ظل الانتقادات التي طالتها على خلفية الارتباك الذي عرفته إدارة ملف السياسة الخارجية في الأشهر الأخيرة .وألقت صحف السبت الضوء عن رفض حركة طالبان دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، في وقت تزداد الهجمات على قوات الحكومة، ونقلت مناشدة الرئيس الأفغاني أشرف غني المسلحين بإلقاء سلاحهم خلال شهر رمضان في ظل مواصلة السلطات في البلاد مكافحتها الانتشار المتزايد لوباء كوفيد-19.وكتبت عن بدء بريطانيا تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من فيروس كورونا، يمكن أن تكون علاجا فعالا للمرضي الذين هم في حالة خطيرة بهذا المرض، ونقلت تأكيد وزارة الصحة الألمانية إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيا في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.// انتهى //12:30ت م0032