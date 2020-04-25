الطائف 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسوزعت جمعية العون الخيرية بالطائف، مساعدات عينية ونقدية لامست احتياحات من ترعاها من الأسر المحتاجة والمتعففة والمسجلة في الجمعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حاسن العوفي أن هناك العديد من البرامج، ومنها مشروع الدعم المالي لـ 44 أسرة، بلغ عدد مستفيدها 150 أسرة ومشروع السلال الغذائية لـ 650 أسرة، ووجبات الغذاء الطازج لـ 500 أسرة، إضافة إلى ماء السبيل واللحوم المبردة.وأبان أن عدد من استفاد من عموم المساعدات بلغ أكثر من 5 آلاف فرد من العوائل المتعففة والمحتاجة، إضافة إلى انتفاع أكثر من 50 جهة من مشروع السقيا، مشيراً إلى أن هناك العديد مشروعات الجمعية المستقبلية.// انتهى //12:55ت م0035