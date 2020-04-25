الجزائر 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 ابريل 2020م واسواصلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم رصد مستجدات فيروس كورونا في البلاد ونوّهت بقرار الحكومة رفع الحجر الصحي الشامل في محافظة البليدة، بؤرة الوباء في الجزائر، وتعويضه بالحجر الجزئي، وسط توقعات وزارة الصحة باستمرار انكماش رقعة الوباء.وأشارت إلى الوضع الوبائي في الجزائر مخبرة عن وصول عدد الإصابات، أمس، إلى 3127 إصابة مؤكدة و415 وفاة، و1408 حالة شفاء.وتحدثت عن إعلان رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) صالح قوجيل، عن تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب بمجرد انتهاء أزمة وباء كوفيد-19، تحسبا للاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد للبلاد.وفي تقاريرها الدولية، أشارت صحف الجزائر إلى استمرار القتال في أفغانستان بعد رفض حركة طالبان دعوة الحكومة الأفغانية لهدنة بمناسبة شهر رمضان.// انتهى //13:23ت م0037