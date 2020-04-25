المدينة المنورة 2 رمضان 1441هـ الموافق 25 إبريل 2020م واسأقامت وكالة التخطيط والشؤون التطويرية ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بالوكالة برنامج بعنوان " إدارة المخاطر " عن بُعد لمنسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بهدف تطوير مهارات التعامل مع الحدث وكيفية الوصول للحلول بأفضل النتائج.وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي باسم بن حميدان اللهيبي أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد لتطوير منظومة العمل من خلال الاكاديمية الإلكترونية خلال فترة تعليق العمل في الوكالة .// انتهى //13:25ت م0038