جدة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسوقف فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية بمحافظة جدة، من خلال الفرق الرقابية وتنفيذ الجولات المتواصلة على المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، إضافة إلى تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وأكد فرع الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع التموينية والرمضانية والاستهلاكية من مختلف الأصناف وبأسعار متاحة للجميع، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الاحتياج.وأشار إلى أن جميع السلع الرمضانية متوفرة وبكميات كبيرة جداً ولله الحمد، إلى جانب أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع منافذ البيع للتأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينية الغذائية والمواد الاستهلاكية المختلفة، وتستقبل وزارة التجارة البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.// انتهى //13:50ت م0041