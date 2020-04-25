بيروت 2 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 1.10٪ ليغلق عند 596.46 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 81 ألفاً و198 سهماً بقيمة 775 ألفا و840 دولارا أميركياً، مقابل 179 ألفاً و445 سهما بقيمة 902 الفا و722 دولاراً أمريكيًا بنهاية الأسبوع السابق .كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.11 مليار دولار هذا الأسبوع.// انتهى //14:33ت م0048