الكويت 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 278 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2892 فيما سجلت 4 حالات وفاة كانت أصيبت بالفيروس.وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 656 حالة.// انتهى //14:47ت م0051