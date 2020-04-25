عام / تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت
السبت 1441/9/2 هـ الموافق 2020/04/25 م واس
الكويت 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم تسجيل 278 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2892 فيما سجلت 4 حالات وفاة كانت أصيبت بالفيروس.
وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 43 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 656 حالة.
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