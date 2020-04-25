عمّان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى الأردن بمقدار 172 مليون دينار أردني، بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نهاية عام 2019 م.وبحسب أرقام البنك المركزي الأردني بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن نهاية الربع الأول من العام الحالي 12.24 مليار دينار أردني ، مقارنة مع 12.06 مليار دينار أردني في نهاية عام 2019 م.// انتهى //14:50ت م0052