نجران 02 رمضان 1441هـ الموافق 25 أبريل 2020 م اسأطلقت الجمعية الخيرية بمنطقة نجران أمس، مبادرة "إفطار رمضان"، الممولة من الصندوق المجتمعي.وأوضح مدير الجمعية عبده بن محمد عطيف، أن المبادرة تستهدف المواطنين والمقيمين الأكثر احتياجاً، وذلك بتوزيع 200 وجبة إفطار صائم يومياً، وتوصيلها إلى منازلهم طيلة شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات الجمعية الرامية لتعزيز روح التكافل الاجتماعي.//انتهى//14:53ت م0054