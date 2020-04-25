جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستشهد أسواق الأسماك بمنطقة جازان وفرة بالمعروض من مختلف أنواع الأسماك والأحياء البحرية التي يتم توفيرها بشكل يومي وطازج من قبل صيادي الأسماك بالمنطقة , وسط رقابة مكثفة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق أعلى مستويات النظافة ومتابعة انضباط العمالة ومدى التزامهم بالتعليمات.ورصدت عدسة "واس" خلال جولة لمصوريها استقرار أسعار الأسماك في ظل وفرة وتنوع بالمعروض من الأسماك في أول أيام شهر رمضان المبارك ، ومدى رضى المستهلكين الذين أشادوا بما اتخذتة القيادة الرشيدة من خطط وقائية واحترازية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا , معربين عن فخرهم بمدى الوعي الذي ميز أهالي المنطقة من خلال حرصهم على الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم ، مدركين أن الهدف منها هو المحافظة على صحتهم وصحة أسرهم.//انتهى//15:24ت م0057