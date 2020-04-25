نجران 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستنفذ عمادة البحث العلمي بجامعة نجران، غداً، أولى جلساتها العلمية عن بُعد بعنوان "النشر العلمي في دور النشر العالمية وارتباطها بتصنيف الجامعات".وتشتمل المحاضرة على محورين أساسيين هما : النشر العلمي للتخصصات النظرية ودور النشر العالمية المرتبطة بها، والنشر العلمي للتخصصات التطبيقية ودور النشر المرتبطة بها.وتتناول الجلسة التعريف بالتصنيفات العالمية، ودور النشر العالمية المختلفة لكل مجال، وآلية تصنيف الجامعات بحثياً في التصنيفات العالمية المختلفة، وآلية البحث عن المجلات المصنفة في دور النشر المعتمدة في التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى آلية تجنب المجالات غير المصنفة، والتصنيفات الشخصية للباحث في دور النشر العالمية، كما ستتضمن الجلسة حلقة نقاشية.وأكد عميد البحث العلمي الدكتور ماطر محنشي أن العمادة تسعى في المحاضرة إلى نشر الوعي بين منسوبي البحث في الجامعة عن الارتباط بين الأوعية العالمية للنشر وتصنيف الجامعات, حيث يمثل النشر العلمي في تلك الأوعية نسبة كبيرة تصل إلى 40% في تصنيف الجامعات مثل تصنيف شنغهاي أو تصنيف QS وغيرها من التصنيفات.// انتهى //15:26ت م0058