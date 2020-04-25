أبها 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأطلقت جامعة الملك خالد اليوم, مشروعا اجتماعيا تحت شعار "مبادرون" موجه لمختلف شرائح المجتمع وطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.وأبان معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن هذا المشروع المتكامل يستمر إلى نهاية شهر ذي الحجة, ويأتي في إطار مبادرة "نشامى عسير" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, وتسعى إلى استثمار طاقات المجتمع الحيوي.ويهدف مشروع "مبادرون" إلى تنمية الشراكة المجتمعية واستغلال أوقات الفراغ وتقديم الدورات والاستشارات العلمية للطلاب والطالبات وإعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تخدم المجتمع وتطوير مهارات منسوبي الجامعة من خلال برامج نوعية.وتشارك جميع وحدات الجامعة في تنفيذ برامج المشروع المتنوعة الذي يستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس, بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع.// انتهى //15:27ت م0059