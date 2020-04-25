القاهرة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناءي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، واستئناف حركة الملاحة البحرية بها.وأشار المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان له اليوم إلى استمرار غلق ميناء الغردقة بسبب تقلبات الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن مركز عمليات الهيئة الرئيسي يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ الخريطة المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.// انتهى //16:30ت م0067