عام / الجيش الجزائري يقبض على إرهابي ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين
السبت 1441/9/2 هـ الموافق 2020/04/25 م واس
الجزائر 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس
القت قوات الجيش الجزائري بمحافظة اليزي القبض على إرهابي، كان قد التحق بالجماعات الإرهابية منذ 8 سنوات.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بكل من تمنراست وبرج باجي مختار أوقفت 36 مهربا وضبطت شاحنتين و9 مركبات رباعية الدفع، فيما أوقفت قوات حرس السواحل بتمنراست 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.
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