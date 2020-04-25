الجزائر 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسالقت قوات الجيش الجزائري بمحافظة اليزي القبض على إرهابي، كان قد التحق بالجماعات الإرهابية منذ 8 سنوات.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بكل من تمنراست وبرج باجي مختار أوقفت 36 مهربا وضبطت شاحنتين و9 مركبات رباعية الدفع، فيما أوقفت قوات حرس السواحل بتمنراست 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //16:37ت م0068