عام / الهيئة العامة للنقل تبدأ تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جيزان وفرسان لشهر رمضان
السبت 1441/9/2 هـ الموافق 2020/04/25 م واس
جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس
بدأت الهيئة العامة للنقل ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس , تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
وبينت الهيئة أنها خصصت أربع رحلات يوميا , حيث تغادر الرحليتن الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين "جيزان فرسان ـ فرسان جازان" في نفس الموعد , فيما تنطلق الرحلتين الأخيرتين بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان , ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.
وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعيا لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلائم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم , داعية المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.
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