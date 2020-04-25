إسلام آباد 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 12227 حالة، تخضع منها 9216 حالة للحجر الصحي.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توفى حتى الآن 256 شخصاً من بين المصابين، فيما تماثلت 2755 حالة للشفاء.ويوجد من بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان 5046 حالة في إقليم البنجاب، و4232 حالة في إقليم السند، و1708 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و656 حالة في إقليم بلوشستان و307 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و55 حالة في إقليم كشمير الحرة و223 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //16:49ت م0071