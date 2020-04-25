الدمام 2 رمضان 1441هـ الموافق 25 إبريل 2020م واسأعدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية خطة عمل تزامناً مع شهر رمضان المبارك بما يتناسب مع ظروف ومستجدات فترة البقاء في المنازل ومنع التجول بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتستهدف الخطة المنشآت التي تعمل ويزداد الإقبال عليها من قبل أفراد المجتمع في شهر رمضان المبارك، مثل قطاع الأغذية كالتموينات والسوبرماركت وغيرها من المنشآت المشمولة بقرار السماح بالعمل.وتأتي الخطة امتداداً لحملة " سلامتك بمنزلك غايتنا" التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، التي حظيت بإهتمام من قبل كافة شرائح وأفراد المجتمع ، لما تضمنته الحملة من معلومات ووسائط إعلامية متنوعة، لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، والتعليمات التي تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية .وتهدف حملة " سلامتك بمنزلك غايتنا" إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسرة، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول، وتنبيه أفراد الأسرة إلى ما يمكن أن تتعرض له من أخطار، كزيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، وأخطار المطابخ، مع التأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان ومطفيات الحريق .// انتهى //16:55ت م0073