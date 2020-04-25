جدة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسشهدت طرق وشوارع وميادين محافظة جدة مع شهر رمضان المبارك متابعة الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحد من انتشاره ، حيث اظهر المواطنون والمقيمون على حد سواء التزامهم بالبقاء في المنازل، استشعاراً للمسؤولية الملقاة عليهم في الالتزام بخطط الدولة -أيدها الله- للحفاظ على الأرواح إثر جائحة كورونا .وعززت الجهات الأمنية انتشارها على امتداد محافظة جدة وخاصة على الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء بالمحافظة ضماناً لتطبيق الأمر على أكمل وجه ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية والخدمية بشكل كاف لمختلف أحياء محافظة جدة إلى جانب مركبات تطبيقات التوصيل الى المنازل التي تقوم بدورها في خدمة المواطن والمقيم في بيته .ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلو الأحياء والطرقات من المارة والمركبات خلال ساعات منع التجول ، والحضور الأمني المشرف الذي يقوم به رجال الأمن من جميع القطاعات وانتشارهم الواسع على الطرق والميادين وعلى مداخل المحافظة انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من اهتمام كبير وحرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا.//إنتهى//16:55ت م0074