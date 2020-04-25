صامطة 02 رمضان 1441 الموافق 25 أبريل 2020 م واسشاركت وكالة الأنباء السعودية مساء أمس , أول أيام شهر رمضان المبارك أفراد الجهات الأمنية المرابطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان وجبة الإفطار ، وسط روح معنوية عالية ، وجهود مبذولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة تطبيق أمر منع التجول بمحافظات الشريط الحدودي ومنع الدخول والخروج من وإلى محافظة صامطة، مستشعرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.ورصدت ” واس ” قبيل ساعات الإفطار وأثنائه روح التفاني والإخلاص وحب الوطن والفخر والعزة والشجاعة والثبات لدى الجنود المرابطين من مختلف القطاعات الأمنية العاملة بالمحافظات الحدودية ، إلى جانب أعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة في خدمة الدين ثم المليك والوطن.وأكد أفراد الجهات الأمنية المرابطة أن حدود المملكة وكل شبر فيها ينعم بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله-، مشيرين إلى أنهم وزملائهم منسوبي مختلف القطاعات العسكرية عين ساهرة ودرعاً حصيناً لمواجهة أعداء الدين والوطن، وهم يدافعون بأرواحهم لينعم هذا الوطن بأمنة ووحدته في ظل قيادته الرشيدة ، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ على وطننا العزيز أمنه وأمانه واستقراره.// انتهى //16:56ت م0075