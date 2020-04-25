المدينة المنورة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات, وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف، اعتماد وإصدار 3 قرارات مساحي ١٠٥ رخص بلدية للمنشآت التجارية.// انتهى //16:56ت م0077