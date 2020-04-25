جدة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأطلقت جمعية البر بجدة مشاريعها الموسمية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك التي تسعى من خلالها لتلبية احتياجات المستفيدين من الأسر الفقيرة ، ولرسم البسمة على وجيه الأيتام في دور الرعاية.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن المشاريع الموسمية الرمضانية تتمثل في توفير إفطار للصائمين عبر توزيع السلال الغذائية، وإسعاد الأيتام بتقديم العيدية لهم ، وتوزيع كسوة العيد على جميع المستفيدين من الجمعية ، وتوزيع زكاة الفطر لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وجميع هذه المشاريع تصل للمستفيدين دون الحاجة لقدومهم إلى الجمعية وفروعها ، بل عبر بوابة البر الالكترونية ، والتوصيل للمنازل أينما كان المستفيدون داخل محافظة جدة ، وذلك وفق التحول الرقمي للجمعية وللحفاظ على السلامة العامة في شهر الخير والبركات.ودعا العتيبي جميع فئات المجتمع مؤسسات وأفراداً إلى التكاتف مع البر لسد حاجة الفقراء وإدخال السرور على الأيتام وذلك عبر دعمهم مشاريع الجمعية بزيارة موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع عبر حساباتها الرسمية في شهر اليُمن والخيرات، سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع جودهم في هذا الشهر الكريم.// انتهى //16:58ت م0078