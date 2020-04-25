عرعر 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستتسيد الأكلات الرمضانية الشعبية في منطقة الحدود الشمالية موائد الإفطار في شهر رمضان التي تأتي من أبرزها المليحية والفتيتة والمحموسة ، الثريد وغيرها رغم تنوع أصناف الأطعمة الحديثة.فيما تحضر الموائد الرمضانية المتعددة والمرتبطة بطبيعة المنطقة الشمالية وهي التمر والزبد واللبن وخبز التنور وخبز الصاج التي مازالت موجودة في المائدة الرمضانية حتى وقتنا الحاضر.// انتهى //17:04ت م0081