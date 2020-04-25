القطيف 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية والخدمية في محافظة القطيف تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال وضع خطة عمل واستعداد مبكر وتجهيز الطاقات والكفاءات اللازمة وفق خطة زمنية تنفذ طوال الشهر الكريم، وتشمل الاستعداد لعيد الفطر المبارك بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والوقاية من جائحة كورونا.وأوضحت الأمانة أنها بدأت بتنفيذ خطة شاملة على مستوى المحافظة، تتضمن زيادة الجولات التفتيشية، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات الغذائية والمطاعم، والرقابة والاشراف على نقطة الذبح بالمحافظة، وعلى جميع الأنشطة المستثناة خلال فترات منع التجول، وأسواق النفع العام ومراكز التسوق ، ومنع الباعة الجائلين، وتكثيف أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم لجميع الأماكن العامة والطرقات، وأعمال النظافة، ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمدن وقرى المحافظة، واستقبال ومعالجة البلاغات من خلال مركز 940، والعناية بالحدائق والساحات والواجهات البحرية.وأكدت الأمانة الحرص على أن يكون العمل على فترتين صباحية ومسائية، حرصا على الصحة العامة ومتابعة كل ما يقدم من مأكولات حسب فرق العمل التي جرى توزيعها على بلديات المحافظة في جميع المجالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.وبينت الأمانة أنه جرى تكليف عدد من المراقبين الصحيين والأطباء البيطريين والمساعدين للإشراف على المحلات التجارية والمطابخ و المطاعم و البوفيهات وأسواق الخضار والمستودعات الغذائية لمتابعة نظافة المحلات والمواد والأطعمة المقدمة للمواطنين ومصادرة المواد غير الصالحة أو المنتهية صلاحيتها، وتطبيق الأنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.// انتهى //17:17ت م0088