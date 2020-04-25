الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية النهضة مؤخراً مبادرتها الإلكترونية #التمكين_التعليمي تحت شعار #كلنا_مسؤول التي تهدف إلى تمكين أبناء مستفيدات النهضة من الطلاب والطالبات لاستكمال تعليمهم العام والعالي عن بعد، استكمالاً لمشروع الوعي التقني، وقرار وزارة التعليم بتعليق الدراسة حضورياً واستمرارها عن بعد.وانطلقت المبادرة تحت مظلة مشروع الوعي التقني الذي يُعد أحد مشاريع برنامج تنمية القدرات، بهدف جمع 400 جهاز كمبيوتر محمول مهيأ ببرامج الأوفيس وتسليمها إلى الأسر المستفيدة وفق تعليمات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة.وبتكاتف الجهود للداعمين وشركاء النهضة وسفرائها جرى الحصول على 553 جهازاً، وتوزيعها على المستفيدين.// انتهى //17:30ت م0092