تيرانا 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 25 طناً من التمور, حيث قع محضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف مع ممثل الحكومة الألبانية سوكول زعمي افتراضيًا.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//17:31ت م0093