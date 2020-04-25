الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان سعود بن محمد بن هاجد عن إطلاق الجمعية حملتها السنوية طيلة شهر رمضان المبارك تحت شعار "أنا أقدر وأنت تقدر" لمساعدة مرضى السرطان في المملكة، التي تهدف لزيادة الوعي حول مرض السرطان والتعريف به ومسبباته وطرق الوقاية منه, بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لهؤلاء المرضى.وأضاف أنه سيتم تفعيل الحملة عن طريق عدداً من الوسائل، لتحقيق الاهداف المنشودة الساعية إلى توسيع نطاق خدمات الجمعية واستفادة أكبر شريحة ممكنة لمرضى السرطان في المملكة من هذه الخدمات، مشدداً على أهمية الجانب التثقيفي والتوعوي بمرض السرطان، والتعريف بالجمعية وخدماتها، مبيناً أن الجمعية تسعى وتسابق من خلال مبادراتها مساعدة مرضى السرطان عن طريق العديد من الخدمات المقدمة لاستكمال خطة علاجهم.// انتهى //17:33ت م0094