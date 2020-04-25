جيزان02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسيسهم قطاع صناعة مياه الشرب الصحية المعبأة بمنطقة جازان بدور حيوي وفعال في توفير الأمن الغذائي ، من خلال إنتاج 7,400,000 عبوة يوميًا من مياه الشرب المعباة ، حيث يتم توزيعها على أسواق المنطقة وكذلك في أسواق عدد من المناطق الأخرى بمدن المملكة، لتساعد في الوفاء باحتياجات السوق المحلي ، من خلال 7 مصانع تعمل وفق متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمياه المعباة ، وذلك بإشراف ومتابعة من فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي.ويعمل في تلك المصانع كوادر سعودية شابة مدربة ومؤهلة تؤدي أعمالها بكل مهارة واقتدار في الأقسام المختلفة بتلك المصانع ، حيث يتخلل العمليات التصنيعية عدد من المراحل إبتداءً من استقبال المياة الجوفية أو المياه المحلاة وتفريغها من الصهاريج إلى خزانات المصنع وإجراء المعاينة الأولية ، وتنفيذ مراحل المعالجة مروراً بالفلترة والمراحل التي تتم فيها المعالجة وفق الطرق المستخدمة في المصانع مثل UV وغيرها من طرق المعالجة ، وكذلك مرحلة تعبئة المياه في عبوات محكمة الإغلاق وبأحجام مختلفة ، فيما تتم عمليات التغليف في نهاية مرحلة الإنتاج في كراتين وفق أحجام مختلفة عبر مكائن حديثة متطورة.كما يقوم الشباب السعوديون في قسم المختبرات والجودة بمصانع مياه الشرب المعباة بمعظم الإختبارات المعتمدة وفق أجهزة ومعدات مخصصة لتلك الاختبارات ، وذلك وفق طبيعة ونوع المنتجات حيث تتم فيها الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبية واختبارات لسلامة وجودة العبوات لضمان سلامة المياة المعبأة والعبوات المستخدمة ، فيما تحتوي المصانع على عدد من المستودعات من ضمنها مستودع المنتج النهائي وآخر لتخزين العبوات ومستودع المواد ومستودع مخصص للمنظفات ومواد التطهير.وتتميز مصانع مياه الشرب المعباة بمنطقة جازان بمكائن ومعدات تستخدم وفق التقنيات المتطورة الحديثة المعتمدة ، فيما تجرى الاختبارات بشكل مستمر على المنتجات من قبل الفنيين المختصين بالمختبرات والجودة ووفق مواصفات معتمدة تخضع لرقابة وإشراف "الهيئة العامة للغذاء والدواء" على تلك المصانع ، بهدف استمرار ضمان سلامة المنتجات خلال مراحل التصنيع أو من خلال عرضها بالأسواق حيث تخضع تلك المصانع لنظام المراقبة الدورية المرتبطة مباشرة بهيئة الغذاء والدواء ، فضلًا عن أخذ عينات مرجعية تحفظ عند المنشآت في سجلات لرجوع إليها عند الحاجة.وتتم الرقابة على المصانع من خلال زيارات تفتيشية يقوم بها مفتشون ذو كفاءات عالية وتدريب متميز وتتم إجراءات الفحص والمعاينة من خلال أجهزة فحص وكشف متطورة لإجراء الاختبارات الضرورية السريعة ويتم سحب عينات من المصانع من قبل مفتشي الهيئة لاجراء إختبارات تأكيدية في مختبرات الهيئة لتقييم حالة المنتج واتخاذ القرار وفق نتيجة التحاليل ، فيما يخضع العاملون بالمصانع للتدريب المستمر مع ضرورة وجود شهادات صحية لهم للتأكد من سلامتهم وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات الرقابية.وتقدم الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن برامجها التطويرية والرقابية ورش عمل وتدريب وفق الجدول الزمني لاطلاع العاملين في منشآت القطاع الخاص على آخر المستجدات والبرامج الصحية والتطويرية المستمرة، وأيضاً تقديم معلومات متميزة وتوضيحية باجراءات الهيئة وبرامجها مثل رحلة العميل وتطبيق طمني وتطبيقات أخرى تفاعلية فضلًا عن الرد على الاستفسارات والبلاغات عبر رقم الهيئة 19999.// انتهى //17:34ت م0095