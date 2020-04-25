جدة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية الرعاية الصحية للاطفال بمنطقة مكة المكرمة أول عيادات طبية من نوعها لرعاية الأطفال ذوي الحاجة من الأيتام في مختلف تخصصات الأطفال ، تحت مسمى عيادة فلذات الإفتراضية للأطفال وعددها ٤ عيادات، وذلك ضمن مشاريع وبرامج الجمعية الهادفه إلى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.وتستهدف العيادات الافتراضية الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية، إلى جانب الكلى والسرطان لغير القادرين على توفير تكاليف الرعاية الصحية اللازمة لحياتهم، ولهم حق المساندة.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور جميل عطا أن هذه العيادات هي العيادة إفتراضية ولا تغني عن العيادة الحقيقية، حيث لا يمكن فحص المريض أو عمل فحوصات وتحاليل ولكن يمكن تقديم الإرشادات الطبية وإرشادات استعمال الأدوية.من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية فلذات الدكتور صفوان أبو الريش أن "فلذات" تعمل على عقد شراكة مجتمعية لتقديم الرعاية الصحية المتقدمة للأطفال ذوي الحاجة مع المستشفيات العامة والخاصة والاستشاريين والأطباء في مختلف التخصصات, بهدف توفير الرعاية الصحية المتقدمة للأطفال ودعم البرامج والخدمات المُقدّمة من الجمعية ضمن مسار برنامج الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم من خلال تأمين الاحتياجات اللازمة للعيش في حياة كريمة.// انتهى //17:42ت م0097