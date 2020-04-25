الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم, اجتماعها السادس والستين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث أطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (2800000) حالة وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها وتشافيها أكثر من (796) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (197) ألف حالة.وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1197) وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي : مكة المكرمة (264) حالة، وجدة (271)، والرياض (160) حالة، والمدينة المنورة (120)، والخبر (45)، والدمام (43) حالة، والهفوف (34) حالة، والطائف (27)، حالة، والجبيل (26)، وبيش (20) حالة، وبريدة (17)، وينبع (13)، والمذنب (12)، والباحة (6) حالات، وساجر (6) حالات، وعرعر (5) حالات، والمزاحمية (5) حالات، وأبها حالتان، وتبوك حالتان، والمخواه حالتان، وحالة واحدة في كل من عنيزة، والزلفي، والخرج، والقنفذة، وخميس مشيط ، وبني مالك، وتربة، وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (16299) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (13948) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها ( 115) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1197) كان نسبة السعوديين منها 24% في حين كانت نسبة غير السعوديين 76%, فيما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2215) حالة بإضافة (166) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (136) حالات بإضافة 9 حالات وفيات جديدة وهي حالة واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 49 عاماً واخر في مكة المكرمة يبلغ من العمر (60) عاما و (7) حالات لغير سعوديين في جدة ومكة المكرمة وتتراوح أعمارهم بين 33 عاماً و 77 عاماً ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، مشيراً الى أن (745) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 62% من مجموع الحالات.وبيّن العبدالعالي ‏أن أكثر من 600 ألف تقييم ذاتي تم عبر تطبيق "موعد" حتى الآن و أن 15 ألف وأكثر من بينهم كانت لديهم احتمالية إصابة واكتشفنا حاجة بعضهم لفحص مخبري حيث تبين أن (268) إصابتهم بالفيروس والجيد أن اكتشاف المرض جاء مبكراً، وقبل أن يخالطوا الآلاف وبالتالي يرتفع عدد المصابين إلى (8000)، أو تجاوز الـ (10000) خلال فترة الأسبوعين فقط، مشيراً إلى أنه جرى تسجيل حالة وفاة في أحد الأيام الماضية لشخص لم يكن يعاني من أي اضطرابات صحية أو مشاكل مزمنة سابقًا.وأكد على الجميع التقيد بجميع النصائح التي قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الصحة، وبخاصة في هذا الشهر الكريم وبالذات من هم يعانون من أمراض مزمنة، مشدداً على أهمية مواصلة التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وضرورة غسل اليدين بانتظام.كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة// انتهى //17:49ت م0098