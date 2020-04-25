جدة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسدشنت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة ومع إطلالة شهر رمضان المبارك مبادرة مستشارك من بيتك" بالمجان والتي تهدف إلى خدمة الراغبين في الإقلاع عن التدخين أو الراغبين بالحصول على استشارات الإدمان عن بُعد عبر الرقم المخصص الذي يجيب عليه أطباء وأخصائيين ومستشارين.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن داوود الفايز أن هذه المبادرة جاءت تعزيزاً للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة وفقها الله للتقليل من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالتباعد والحد من الاختلاط وذلك بخدمة المجتمع عن طريق التواصل عبر تقنية الاتصال المرئي والسمعي.وأفاد مدير عام جمعية كفى إبراهيم بن أحمد الحمدان بأن هذه المبادرة جاءت متزامنة مع شهر رمضان المبارك لتعديل السلوكيات والعادات السيئة ومنها التدخين والإدمان وتقديم الدعم النفسي والطبي لاستثمار هذا الموسم من خلال برامج علاجية وتأهيلية تقدمها الجمعية للمستفيدين وأسرهم لينعموا بحياة صحية نقية -باْذن الله- .//إنتهى//18:48ت م0103