رفحاء 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مع مطلع شهر رمضان المبارك برنامج يومي عبارة عن سلسلة تغريدات تنزل تحت بعضها بنفس الهدف "ثريد" لتوضيح بعض معاني كلمات القرآن الكريم التي قد تفهم خطأ، حيث تستمر هذه النفحات يومياً طوال شهر رمضان المبارك وتبثها عبر حسابها في تويتر keram_sa@.وبينت الجمعية أن الهدف من البرنامج هو توضيح معاني بعض الكلمات في القرآن الكريم التي قد يختلط معناها عند القارئ لكتاب الله وتفهم خطأً.// انتهى //18:51ت م0106