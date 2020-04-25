أبها 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة عسير، بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، برنامجاً بعنوان "فتاوى رمضانية" يقدمه عضو هيئة كبار العلماء وعضو الإفتاء بالمنطقة فضيلة الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بصيلي، وذلك كل يوم جمعة من الساعة الثانية ظهراً ولمدة نصف ساعة، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يستقبل فضيلته فيها اتصالات واستفسارات المتابعين من خلال الرقم 0506741787.ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة، للمشاركة الفاعلة في التوعية والإرشاد ولأخذ بالفتاوى من الثقات، والبعد عن أصحاب الفتاوى الشاذة والمضللة، وتحقيق رسالة الوزارة في خدمة المجتمع، لا سيما ما يتصل بتبصير الناس في دينهم ودنياهم.// انتهى //19:30ت م0111