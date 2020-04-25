تبوك 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستمكن الدفاع المدني بمحافظة ضباء من إخماد حريق اندلع في إحدى الشقق السكنية بحي المطار بالمحافظة.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العمري, أنه بعد تلقي البلاغ، باشرت الفرق إلى الموقع، وتم إخماد النيران وإخلاء ( 15 ) شخصاً من المبنى، نتج عن ذلك إصابة مقيم من جنسية عربية بسبب الإجهاد، وتم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وصحته مستقرة - بفضل الله - وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.وأشار العمري إلى أهمية التأكد دائماً من وجود وسائل السلامة المنزلية واستخدام الأدوات الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس والحذر من أخطار المطابخ المحتمل وقوعها في شهر رمضان المبارك.// انتهى //20:37ت م0117