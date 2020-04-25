الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسنظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة الباحة، درسا علميا لشرح كتاب "زاد المستقنع للحجاوي" اليوم عبر البث المباشر لحساب الجمعية.ويأتي تنظيم هذا الدرس ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال رمضان للتذكير بفضل الشهر المبارك واغتنام أيامه ولياليه الفاضلة، وبيان فضل الصيام والقيام وقراءة القرآن.// انتهى //21:24ت م0121