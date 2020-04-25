الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسيلقي معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد غداً ، محاضرة علمية بعنوان : "رمضان وتزكية النفوس"، ضمن البرنامج الدعوي الرمضاني الذي ينفذه فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً عبر قناة الوزارة باليوتيوب .وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، لاسيما ما يتصل بأحكام شهر رمضان المبارك وآدابه واغتنام أيامه ولياليه بالذكر والدعاء والصدقة والتقرب إلى الله سبحانه .// انتهى //21:28ت م0124