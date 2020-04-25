نيروبي 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسمددت السلطات الكينية اليوم، حظر التجول والحجر المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.وأوردت وكالة الأنباء الكينية أن السلطات قررت التمديد في حظر التجول لمدة 21 يومًا إضافية كإجراء وقائي من الفيروس.وكانت السلطات في البلاد قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح 4 آلاف و 500 سجين، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا في وقت بلغ فيه عدد إصابات كورونا 246 حالة، و 111 حالة وفاة، وشفاء 53 شخصًا.// انتهى //22:15ت م0137