سكاكا 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستنظم لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة الجوف بالتعاون مع مستشفى إرادة للصحة النفسية بالمنطقة غدا محاضرة بعنوان " اضطراب القلق الاجتماعي " عبر المنصة الإلكترونية عن بعد .وأوضحت رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني أن المحاضرة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ، وذلك ضمن اهتمام اللجنة واستشعارها تجاه الأسرة بالمنطقة، وهي ضمن سلسلة محاضرات تستمر يومياً طيلة الأسبوع الحالي، حيث يمكن للجميع الاستفادة منها والحضور عبر الرابط (https://us02web.zoom.us/j/83129136882)// انتهى //22:27ت م0138